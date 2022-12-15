Общество

Псковские единороссы присоединились к акции «Ёлка желаний»

К акции «Ёлка желаний» присоединилось Псковское региональное отделение «Единой России». Ёлка с мечтами детей области установлена в региональном исполкоме партии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фото: Псковское региональное отделение «Единой России»

Первый шар с ёлки снял секретарь Псковского городского отделения партии Валерий Филимонов. Он исполнит желание Дмитрия Железняка из Пскова, который мечтает об умной колонке.

«Мечты должны сбываться, особенно накануне самого волшебного праздника – Нового года», - сказал Валерий Филимонов, сняв шар с ёлки в региональном исполкоме партии.

К акции присоединились депутаты фракции «Единая Россия» всех уровней. Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян подарит ранец юной псковичке Анастасии Майоровой, депутат регионального парламента Андрей Михайлов исполнит мечту Алёны Федоровой из Острова, которая ждёт в подарок планшет.

Депутаты Псковской городской Думы также присоединились к акции. Председатель городской Думы Александр Гончаренко исполнит мечту Константина Иванова из деревни Родина Псковского района, который ждёт к Новому году игрушку на радиоуправлении. Депутат Наталья Мельникова подарит синтезатор мальчику из Великих Лук, её коллега по фракции в городской Думе Денис Иванов подарит девочке из Пскова наушники, о которых она мечтает. Депутат Иван Мешков исполнит мечту юной псковички, которая ждёт к празднику большую куклу, а Юрий Бурлин подарит юной псковичке игровую кухню.

Председатель Собрания депутатов Псковского района Владимир Яников подарит девочке из деревни Ваулино музыкальную колонку, а также поздравление Деда Мороза и Снегурочки.