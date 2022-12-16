Общество

Возраст главной новогодней ели в Великих Луках составил около 80 лет

Главную новогоднюю ель привезли в Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: администрация города Великие Луки

«Ёлочка весьма почтенного возраста, ей около 80 лет, высота ели 25 метров, размах ветвей – свыше 6 метров. Привезли дерево из Жижицкой волости Куньинского района. Выбирать ель помогали сотрудники Великолуского лесничества, которые и выдали разрешение на спил дерева после получения согласия от собственника земельного участка, на котором произрастала ель», - рассказали в администрации.

По словам директора муниципального предприятия «Зеленхоз» Максима Чумакова, выбор ели проводился ни один месяц, помощь в этом оказывали сотрудники лесничества. Ель, расположенная на территории Жижицкой волости, подошла больше других. После получения согласия от руководства Куньинского района собственника земельного участка, на котором произрастала ель, и представителей лесничества, сотрудники МП «Зеленхоз» занялись вопросами транспортировки дерева.

«Чтобы избежать механического повреждения ветвей ёлки при транспортировке, а также угрозы обрыва проводов, повреждения дорожных знаков и стоящих на обочинах дороги транспортных средств, мы всегда демонтируем отдельные ветви, которые затем, в ходе установки, возвращаем на прежние места. Вскоре ёлка приобретёт свой прежний вид и будет радовать горожан», - отметил Максим Чумаков.

Транспортировали ель на небольшой скорости, учитывая высоту проводов линий электропередачи. Помимо этого, было уделено внимание установленным вдоль дороги знакам и автомобилям, в том числе, стоящим на обочинах.

«Везли ель долго, передвигались медленно, с минимальной скоростью, чтобы не повредить провода, и нам это удалось, - при транспортировке ни одного провода не повредили. Также избежали повреждений транспортных средств и дорожных знаков. Привезли ёлку в вечернее время, когда загруженность города была минимальной. Сейчас занимаемся её подготовкой к украшению. До 21 декабря ёлка будет полностью подготовлена, затем будем украшать игрушками, подключать новогоднюю иллюминацию. Всё сделаем, чтобы горожане были ёлкой довольны», - заверил Максим Чумаков.

Полностью украсить главную новогоднюю ель планируется 22 декабря.

Напомним, в Пскове главную новогоднюю ель заканчивали украшать 15 декабря.