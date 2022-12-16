Общество

Прокуратура заинтересовалась организацией мусорной площадки в бежаницком селе

Организацией места накопления твердых коммунальных отходов в селе Кудеверь Бежаницкого района заинтересовалась прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Прокуратура района провела проверку, в ходе которой в деятельности администрации сельского поселения «Бежаницкое» выявлены нарушения действующего законодательства.

Так, в нарушение федерального закона место накопления твердых коммунальных отходов на перекрестке улиц Лесной и А. Лосева, с расположенным в указанном месте контейнером, не имеет ограждения с трех сторон.

В целях устранения нарушения прав граждан на безопасное обращение с отходами производства и потребления, прокуратура района внесла представление.