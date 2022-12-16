Общество

14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 125 830. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

За сутки от инфекции избавился 21 пациент, всего - 123 599. Число летальных исходов остается неизменным - 1953.

Статистика по муниципалитетам: