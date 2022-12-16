14 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 125 830. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
За сутки от инфекции избавился 21 пациент, всего - 123 599. Число летальных исходов остается неизменным - 1953.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков - 41232/5
- Великие Луки - 18259/3
- Бежаницкий район - 1612/0
- Великолукский район - 2856/0
- Гдовский район - 2256/0
- Дедовичский район - 3108/0
- Дновский район - 1024/0
- Красногородский район - 1144/0
- Куньинский район - 1071/0
- Локнянский район - 1215/1
- Невельский район - 5667/0
- Новоржевский район - 1353/0
- Новосокольнический район - 3306/0
- Опочецкий район - 3838/0
- Островский район - 6101/0
- Палкинский район - 1282/0
- Печорский район - 2983/1
- Плюсский район - 1978/0
- Порховский район - 4569/0
- Псковский район - 9720/1
- Пустошкинский район - 1591/1
- Пушкиногорский район - 1810/0
- Пыталовский район - 1925/0
- Себежский район - 3010/2
- Стругокрасненский район - 2125/0
- Усвятский район - 749/0