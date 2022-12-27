Общество

Владимир Гоголев покидает пост управляющего Псковского регионального отделения ФСС

В связи с реорганизацией Фонда социального страхования РФ с 1 января 2023 года в Социальный Фонд России, руководитель Псковского регионального отделения ФСС Владимир Гоголев покидает пост управляющего в связи с выходом на пенсию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ФСС.

Фото: Псковское региональное отделение ФСС

Владимир Гоголев родился 21 апреля 1954 года в городе Великие Луки Псковской области. Свой трудовой путь он начал в 1973 году рабочим на Великолукском радиозаводе. В 1980 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт, а в 1987 – с отличием Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт имени Н. А. Вознесенского.

С 1980 по 1990 годы Владимир Гоголев занимал руководящие должности в Великолукском райкоме, Великолукском райисполкоме, Псковском обкоме КПСС. В 1990 году Владимир Гоголев избран депутатом Совета народных депутатов, где до 1994 года трудился председателем планово-бюджетной комиссии. Параллельно, с 1990 по 2010 годы, он являлтся руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.

В 2010 году его пригласили в администрацию Псковской области на пост советника заместителя губернатора - руководителя аппарата администрации области, затем на пост заместителя начальника управления, начальником бюджетного отдела.

С октября 2010 года – управляющий Псковским региональным отделением ФСС РФ.

Имеет почетные грамоты администрации области, Псковского областного Собрания депутатов. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалями Министерства внутренних дел «200 лет МВД России», Федеральной налоговой службы «25 лет налоговым органам России», Министерства труда и социальной защиты «За заслуги в социально-трудовой сфере» II степени. Имеет классный чин - Государственный советник Российской Федерации II класса.