Общество

Борис Елкин рассказал о распорядке своего рабочего дня

Рабочий день главы Пскова Бориса Елкина почти всегда начинается до 9.00, с работы он уходит обычно примерно в 20.00.

«Я всегда приходил на работу раньше, до начала рабочего дня. В 8.30 я обычно на работе. Бывает ряд факторов, когда я могу приехать к 9.00, но позже 9.00 - это, скорее, исключение из правил», - рассказал Борис Елкин в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Заканчивает градоначальник свой рабочий день по-разному. Обычно рабочее место он покидает примерно в 20.00, но при этом может продолжить решать рабочие вопросы. Также Борис Елкин отметил, что утром и вечером, до образования пробок, любит объезжать город, проверять качество уборки снега и ход других работ.