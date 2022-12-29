Менее 10 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

8 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 922 раза, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 8 пациентов, всего – 123 761. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 958 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 41273/2
- Великие Луки – 18265/0
- Бежаницкий район – 1613/0
- Великолукский район – 2857/0
- Гдовский район – 2257/0
- Дедовичский район – 3110/1
- Дновский район – 1024/0
- Красногородский район – 1145/0
- Куньинский район – 1072/0
- Локнянский район – 1218/0
- Невельский район – 5669/0
- Новоржевский район – 1353/0
- Новосокольнический район – 3307/0
- Опочецкий район – 3842/0
- Островский район – 6102/0
- Палкинский район – 1282/0
- Печорский район – 2985/0
- Плюсский район – 1982/3
- Порховский район – 4572/0
- Псковский район – 9726/0
- Пустошкинский район – 1596/0
- Пушкиногорский район – 1812/0
- Пыталовский район – 1926/0
- Себежский район – 3012/1
- Стругокрасненский район – 2127/1
- Усвятский район – 749/0.