Общество

Городская баня в Пыталовском районе заработает 31 декабря

Городская баня в Пыталовском районе заработает 31 декабря 2022 года. Об этом сообщила глава района Вера Кондратьева.

Фото здесь и далее: Вера Кондратьева

Баня будет работать с 12:00 до 18:00. Цена билета - 250 рублей. Режим работы в следующем году будет опубликован дополнительно в группе муниципального предприятия «Горкомхоз», отметила глава района.

«Приносим извинения за временные неудобства, связанные с неблагоустроенной территорией у здания. Постараемся в кратчайшие время привести её в порядок и продолжить благоустройство, как позволят погодные условия», - прокомментировала она.

Кроме того, Вера Кондратьева поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за выделение средств для закупки и установки модуля на территории города, комитет по строительству и ЖКХ Псковской области за помощь в подготовке ТЗ и постоянное сопровождение проекта.