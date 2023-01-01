Ещё 11 человек избавились от COVID-19 за сутки в Псковской области, всего с начала пандемии от заболевания выздоровели 123 805 пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 93, за сутки статистику пополнили 2 случая. Количество летальных случаев осталось неизменным – 1959.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41274/0
- Великие Луки - 18266/0
- Бежаницкий район - 1613/0
- Великолукский район - 2857/0
- Гдовский район - 2257/0
- Дедовичский район - 3110/0
- Дновский район - 1024/0
- Красногородский район - 1145/0
- Куньинский район - 1072/0
- Локнянский район - 1220/0
- Невельский район - 5669/0
- Новоржевский район - 1353/0
- Новосокольнический район - 3307/0
- Опочецкий район - 3845/1
- Островский район - 6102/0
- Палкинский район - 1282/0
- Печорский район - 2985/0
- Плюсский район - 1986/0
- Порховский район - 4573/0
- Псковский район - 9726/0
- Пустошкинский район - 1596/0
- Пушкиногорский район - 1813/1
- Пыталовский район - 1926/0
- Себежский район - 3012/0
- Стругокрасненский район - 2127/0
- Усвятский район - 749/0
- Иногородние (с 30.12.2020) - 46