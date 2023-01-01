Ещё 11 человек избавились от COVID-19 за сутки в Псковской области

В России разрешили разводить кроликов и кур на дачных участках

Вышел первый трейлер снятого в космосе фильма «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. ВИДЕО

Пскович попался на краже еды и алкоголя перед празднованием Нового года

В Псковской области оказалась одна из самых низких ставок по ипотеке

Вступил в силу указ об увеличении численности Вооруженных сил России

В Псковской области не допустили происшествий в новогоднюю ночь

Ушел из жизни ветеран педагогического труда Геннадий Корнеев, преподававший в Писковской школе более 50 лет

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