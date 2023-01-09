Общество

Российским студентам-инженерам начнут присуждать стипендию имени Королёва

Стипендия имени С. П. Королёва появится в России в 2023 году. Она будет назначаться студентам и аспирантам за значительные достижения в области инженерного дела. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Стипендии будут присуждать ежегодно, начиная с 1 сентября. Всего предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по 15 тысяч рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов по 20 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты стипендий будут финансироваться в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Стипендия имени С. П. Королёва учреждена по поручению Владимира Путина.

Напомним, Сергей Королёв — выдающийся конструктор и ученый, работавший в области ракетной и ракетно-космической техники., председатель Совета главных конструкторов СССР, академик АН СССР. Основоположник отечественной космонавтики.