Общество

Максима Галкина* хотят лишить наград

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение регионального совета ветеранов о лишении Максима Галкина* наград. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы области.

Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали «За веру и добро», врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году.

В совете ветеранов Кузбасса считают, что публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента