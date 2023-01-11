Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 955 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 123 873. Умер из-за коронавируса в регионе 1 961 человек.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 41278/3
- Великие Луки – 18271/1
- Бежаницкий район – 1616/2
- Великолукский район – 2857/0
- Гдовский район – 2257/0
- Дедовичский район – 3111/0
- Дновский район – 1024/0
- Красногородский район – 1145/0
- Куньинский район – 1072/0
- Локнянский район – 1221/0
- Невельский район – 5669/0
- Новоржевский район – 1354/0
- Новосокольнический район – 3307/0
- Опочецкий район – 3845/0
- Островский район – 6103/0
- Палкинский район – 1282/0
- Печорский район – 2987/0
- Плюсский район – 1986/0
- Порховский район – 4573/0
- Псковский район – 9726/0
- Пустошкинский район – 1598/1
- Пушкиногорский район – 1813/0
- Пыталовский район – 1926/0
- Себежский район – 3012/0
- Стругокрасненский район – 2127/0
- Усвятский район – 749/0.