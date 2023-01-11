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Общество

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

11.01.2023 12:45|ПсковКомментариев: 0

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, с начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 125 955 раз, сообщает официальный Telegram-канал области. 

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 5 пациентов, всего – 123 873. Умер из-за коронавируса в регионе 1 961 человек. 

Статистика заболеваемости в муниципалитетах: 

  • Псков – 41278/3
  • Великие Луки – 18271/1
  • Бежаницкий район – 1616/2
  • Великолукский район –   2857/0
  • Гдовский район –   2257/0
  • Дедовичский район – 3111/0
  • Дновский район – 1024/0
  • Красногородский район – 1145/0
  • Куньинский район – 1072/0
  • Локнянский район – 1221/0
  • Невельский район – 5669/0
  • Новоржевский район – 1354/0
  • Новосокольнический район – 3307/0
  • Опочецкий район – 3845/0
  • Островский район – 6103/0
  • Палкинский район – 1282/0
  • Печорский район – 2987/0
  • Плюсский район – 1986/0
  • Порховский район – 4573/0
  • Псковский район – 9726/0
  • Пустошкинский район – 1598/1
  • Пушкиногорский район – 1813/0
  • Пыталовский район – 1926/0
  • Себежский район – 3012/0
  • Стругокрасненский район – 2127/0
  • Усвятский район – 749/0.
Теги: #статистика #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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