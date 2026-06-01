Тысячи предложений и сотни работодателей: 26 июня в Пскове пройдёт ярмарка вакансий

Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Псковской области 26 июня. Мероприятие пройдёт в Пскове и соберет на одной площадке ведущих работодателей со всего региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Областном центре занятости населения.

Соискателей ждут встречи с работодателями в режиме реального времени; экспресс-собеседования и возможность получить предложение о работе в тот же день; консультации карьерных экспертов по составлению резюме и подготовке к собеседованию; информация о бесплатном обучении и переобучении в рамках национального проекта «Кадры»; профориентационные тестирования и помощь в выборе профессии.

В ярмарке примут участие ведущие предприятия Псковской области: заводы, агропромышленные комплексы, строительные компании, организации транспорта, торговли, медицины и социальной сферы.

На региональном этапе ярмарки, который прошёл в апреле, наиболее востребованными оказались рабочие профессии: электромонтёры, слесари, сварщики, трактористы, водители, а также специалисты социальной сферы, медицины, лесного хозяйства и силовых структур. На федеральном этапе список вакансий будет ещё шире.

Также в рамках ярмарки пройдут:

мастер-классы по составлению резюме и эффективному поиску работы;

заседания клубов для участников СВО и членов их семей;

фестиваль профессий для молодёжи с профориентационными играми и тестированием;

экскурсии на предприятия для школьников и студентов.

Ярмарка проводится в рамках национального проекта «Кадры» при поддержке министерства труда и занятости Псковской области и Областного центра занятости населения.