Общество

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась в 4 раза

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области на первой неделе 2023 года снизилась в 4 раза (на 28 случаев) и составила 1,45 на 100 тысяч населения (9 случаев), что ниже заболеваемости по РФ (16,10) в 11 раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Все случаи новой коронавирусной инфекции протекали в виде ОРВИ.

Среди заболевших на прошедшей неделе 44,4% детей в возрасте до 18 лет (4 человека) и 55,6% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 5 муниципальных образованиях: Локнянский, Печорский, Бежаницкий, Дедовичский районы, город Великие Луки.

По сравнению с предыдущей неделей незначительный рост заболеваемости отмечался в городе Великие Луки и в Печорском районе.