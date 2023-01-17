Общество

Построить площадку для выгула собак на деньги ТОСа предложили псковичам

Построить площадку для выгула собак можно на деньги, выигранные в рамках гранта территориального общественного самоуправления. Об этом в программе «Кузница» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил руководитель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

«В рамках ТОСов можно делать практически все. Это детская площадка, качели, площадка для выгула собак, установка разных урн, скамеек, даже проведение детских праздников. Составляется грамотная заявка на конкурс и всё, всё это очень просто и прозрачно», - сказал Александр Грацкий.

Также он отметил, что площадку для выгула собак можно построить или запроектировать при благоустройстве при участии в программе «Формирование комфортной городской среды».