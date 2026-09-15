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Во дворе дома на улице Маршала Жукова в Великих Луках проведут ремонт

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Во дворе дома №15А на улице Маршала Жукова в Великих Луках в рамках сезонных работ проводится ремонт дворовой территории. Как сообщили депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», до конца строительного сезона здесь планируется заменить асфальтовое покрытие двора и обновить тротуар.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Дмитрий Белюков вместе с представителями управления жилищно-коммунального хозяйства города посетил объект в рамках работы по линии народного контроля партии «Единая Россия».

Во время выезда обсудили текущий ход работ, основные этапы ремонта и сроки его завершения. Особое внимание было уделено качеству выполнения запланированных мероприятий.

«Для жителей состояние дворовых территорий — один из наиболее актуальных вопросов. Важно не только включать такие объекты в планы ремонта, но и контролировать качество и сроки выполнения работ непосредственно на месте», — отметил Дмитрий Белюков.

После завершения работ жители дома получат обновлённую дворовую территорию с новым асфальтовым покрытием и отремонтированным тротуаром.

Работа по благоустройству и приведению в нормативное состояние дворовых территорий в Великих Луках продолжается.

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Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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