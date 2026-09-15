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Великолучанин лишен свободы на 5 лет условно за хранение наркотиков

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Великолучанин осужден за хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области. 

Уголовное дело в отношении местного жителя рассмотрел Великолукский городской суд. Установлено, что 30 апреля мужчина в Великих Луках нашел на земле наркотическое средство в крупном размере, которое хранил до изъятия сотрудниками полиции. 

Подсудимый полностью признал свою вину, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Великолучанин признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно, с испытательным сроком 4 года, с возложением определенных обязанностей.

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