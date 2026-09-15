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Представители ЛДПР посетили обновленную женскую консультацию Островской МБ

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В женской консультации Островской межрайонной больницы активно используют современное оборудование российского производства, благодаря чему существенно ускорила работу отделения. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Псковской области от фракции ЛДПР Антон Минаков после совместного визита с депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Леоновым и главврачом учреждения Гайком Хачатуряном.

Фотографии: социальные сети ЛДПР

Как отметил Антон Минаков, работа медучреждения выстроена эффективно. Потоки пациентов четко разграничены, а попасть на прием к узким специалистам, таким как онколог, можно в короткие сроки. Женскую консультацию также недавно обновили, и сейчас там активно применяется современное оборудование российского производства.

Отдельного внимания заслуживает кадровая ситуация: больнице удаётся поддерживать укомплектованность штата и избегать дефицита специалистов. Этому способствуют программа «Земский доктор», система целевого обучения, а также привлечение медиков из семей военнослужащих — благодаря этим мерам коллектив регулярно пополняется молодыми кадрами.

Сергей Леонов по итогам отметил, что островская больница — показательный пример грамотной организации логистики в системе районного здравоохранения. Депутат подчеркнул, что ЛДПР намерена и впредь поддерживать подобные подходы в развитии медицинской инфраструктуры.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».

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Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

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