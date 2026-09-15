Псковичи назвали самые престижные профессии

Среди самых престижных профессий в Пскове первое место по итогам опроса заняли программисты и IT-специалисты, набрав 16% голосов. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из областного центра.

На втором месте — инженеры и квалифицированные рабочие (по 10% голосов). Среди ИТР чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей, среди рабочих — сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники. Еще 10% респондентов считают, что престижно быть топ-менеджером, и не важно, в какой отрасли. В тройку лидеров также вошли врачи (стоматологи и хирурги) и военнослужащие (по 8%).

5% опрошенных уверены, что самой престижной профессией является госслужба, 3% проголосовали за финансистов и экономистов. По 1% респондентов выбрали учителей, юристов и аналитиков.

Еще 8% псковичей считают, что престижной может быть любая профессия, а 3% указали, что престижных профессий нет вовсе. 11% назвали другие варианты — среди них логисты, спасатели, маркетологи, психологи, научные сотрудники, блогеры, музыканты, космонавты, дизайнеры, риелторы, HR-менеджеры и предприниматели.

Мужчины чаще указывали позиции ИТР, квалифицированных рабочих, военных и госслужащих. Женщины чаще мужчин называли престижными профессию программиста, должность топ-менеджера и различные врачебные специализации. Горожанки также чаще говорили о том, что любая профессия может быть престижной.