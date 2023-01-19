Общество

Медики псковской инфекционки с марта начнут выезжать в районы области

Работа мультидисциплинарной бригады врачей Псковской областной инфекционной клинической больницы возобновится в первом квартале 2023 года. С марта медики будут выезжать на передвижном медицинском комплексе «Псковская епархия» в отдаленные районы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

«Для местных жителей это отличная возможность получить помощь врачей узкой медицинской специальности - пульмонолога, инфекциониста или ЛОРа. В прошлом году консультацию наших врачей получили около 2 000 человек. Одни обращались с жалобами респираторного характера, другие — инфекционного. 100 пациентам по итогам осмотра потребовалась госпитализация в медицинские учреждения», - рассказали в больнице.

Всего доктора приняли участие в 35 выездах. 23 из них состоялись в районные больницы, 8 — в подразделения РПЦ и 4 — в учреждения социального обслуживания населения: Порховскую школу-интернат (2 выезда), Пушкиногорский дом ветеранов и Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов.

«Нам удалось охватить 16 из 24 районов Псковской области! 5 раз мобильная бригада выезжала в Порховский район, 4 раза - в Печорский район. Еще по три выезда было организовано в Островский, Псковский и Великолукский районы. Отдельно запомнились большие моно выезды. Оказалось, что пульмонологи очень востребованы на юге Псковской области. Врачи под руководством главного внештатного специалиста региона Анастасии Викторовны Повторейко были в филиале нашего учреждения "Великолукский" дважды. В общей сложности к ним на прием пришли более 260 человек. Ожидается, что именно такими выездами инфекционистов и пульмонологов начнется и сезон 2023 года», - отметили в больнице.

В учреждении добавили, что будут разрабатывать новые маршруты в приюты, монастыри и больницы.