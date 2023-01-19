Медики псковской инфекционки с марта начнут выезжать в районы области

Работа мультидисциплинарной бригады врачей Псковской областной инфекционной клинической больницы возобновится в первом квартале 2023 года. С марта медики будут выезжать на передвижном медицинском комплексе «Псковская епархия» в отдаленные районы Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в больнице.
Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница
«Для местных жителей это отличная возможность получить помощь врачей узкой медицинской специальности - пульмонолога, инфекциониста или ЛОРа. В прошлом году консультацию наших врачей получили около 2 000 человек. Одни обращались с жалобами респираторного характера, другие — инфекционного. 100 пациентам по итогам осмотра потребовалась госпитализация в медицинские учреждения», - рассказали в больнице.
Всего доктора приняли участие в 35 выездах. 23 из них состоялись в районные больницы, 8 — в подразделения РПЦ и 4 — в учреждения социального обслуживания населения: Порховскую школу-интернат (2 выезда), Пушкиногорский дом ветеранов и Пожеревицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В учреждении добавили, что будут разрабатывать новые маршруты в приюты, монастыри и больницы.