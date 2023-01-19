Общество

«Орион в борщевике»: псковский астроном-любитель снял новый таймлапс

Созвездие Орион снял на таймлапс псковский астрофотограф Михаил Прохоренко. Видеозапись он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Михаил Прохоренко / «ВКонтакте»

«"Орион в борщевике" - так назову этот короткий таймлапс, сделанный на смартфон, фактически, живую фотографию. А нежелание камеры в ручном режиме попадать в "бесконечность" на этот раз посчитаю неким дополнительным шармом, хоть у меня и есть физическое средство борьбы с этим. Только не ожидал увидеть ясного неба на тренировке - и оказался неподготовлен...» - рассказал о создании таймлапса Михаил Прохоренко.

Ранее астрофотограф запечатлел в ночном небе вспышки геостационарных спутников.