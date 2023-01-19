Общество

В Псковской области модернизировали службу 112

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в 2022 году провели модернизацию Службы 122, оборудовав 23 рабочих места операторов современной техникой. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников

Было приобретено серверное оборудование, специализированное отечественное программное обеспечение для оперативной обработки вызовов. Новый программно-аппаратный комплекс круглосуточно фиксирует и систематизирует обращения граждан.

Единая служба оперативной помощи гражданам по номеру «122» создана для оказания информационной помощи жителям региона. Служба консультирует граждан по вопросам новой коронавирусной инфекции, частичной мобилизации и призыва на срочную службу, по вопросам труда и занятости, предоставляет другую социально-значимую информацию.

«Всего за прошлый год специалисты центра приняли и обработали 57 тысяч обращений от жителей области. Теперь эта работа будет вестись ещё более оперативно и качественно», - прокомментировал глава области.