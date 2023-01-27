Общество

Алгоритм действий при столкновении с «закладчиками» хотят разработать в Пскове

Алгоритм действий при столкновении с «закладчиками» наркотиков планируют разработать в Пскове. С такой инициативой выступил депутат Григорий Стороненков в ходе очередной 7-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 27 января, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Ко мне обращаются жители, которые говорят, что видят закладчиков. Спрашивают, что им делать? Для борьбы с распространением наркотиков, с надписями, которые рекламируют их распространение, нужно создать понятный алгоритм действий, чтобы ему могли следовать неравнодушные жители, которые увидели это, чтобы они могли отреагировать», - предложил Григорий Стороненков, обращаясь к начальнику УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин, который выступил с отчетом о деятельности ведомства в 2022 году.

Сергей Сурин заметил, что это хорошее предложение. «Мы проработаем этот вопрос, думаю, вместе с вами», - ответил он Григорию Стороненкову.

Также начальник УМВД России по городу Пскову добавил, что самое правильное в такой ситуации – звонить в дежурную часть, чтобы полиция могла оперативно задержать злоумышленников.