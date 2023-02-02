Общество

Санаторий «Черёха». Оазис здоровья под Псковом

Санаторий «Черёха» – настоящий оазис здоровья, находящийся в черте города. Живописное место, расположенное на небольшом полуострове между реками Великой, Черёхи и Многи, повсюду хвойные деревья. Поправлять здоровье на протяжении десятилетий приезжают жители всего Северо-Запада по социальным путевкам, попасть сюда можно и по собственному желанию. Корреспондент Псковской Ленты Новостей выяснила, почему в санаторий из года в год возвращаются те, кто посетил его хотя бы один раз.

Санаторий располагается в двухэтажном кирпичном корпусе, рассчитан на 144 места и функционирует круглогодично. Расстояние от санатория до железнодорожного вокзала Пскова – 8 километров. Всего 20 минут на автобусе №6 – и уже оказываешься в непривычной атмосфере спокойствия и тишины.

«Здесь уникальный экологический пятачок: три реки, небольшая возвышенность над уровнем моря, корабельные сосны, содержание кислорода в воздухе на 80% выше, чем в городе. Несколько минут езды от вокзала — и ты в оазисе. Те, кто хотят уединения и спокойствия — это к нам. Профиль санатория у нас — кардиология, неврология и терапия. В основном лечим сердечно-сосудистые заболевания. У нас есть все базовые процедуры для санаторно-курортного лечения. За истекший год закончили лечение с пометкой "улучшение" 99% процентов отдыхающих. "Сердце лечим сердцем" - девиз нашего санатория.», – отметила главный врач санатория Елена Прокопенко.

В «Черёхе» зимой и весной отдыхают пенсионеры – готовятся к дачному сезону, осенью – уже отдыхают от дачи и поправляют здоровье. Летом в санатории поправляет здоровье молодой контингент.

В первый день отдыхающие обязательно проходят осмотр врача, для них составляются индивидуальные программы процедур. Обязательное условие их назначения: наличие санаторно-курортной карты. Также предусмотрен отдых и без процедур – в санатории можно просто отдохнуть: гулять, заниматься ЛФК.

Конечно, есть и противопоказания к лечению в санатории. Они общие: повышенная температура, признаки ОРВИ, туберкулёза в активной стадии, наличие других инфекционных, онкологических и психических заболеваний.









Санаторий имеет собственные источники природных минеральных вод. Они уникальны для всего Северо-Запада.

Одна имеет в составе бромные хлоридно-натриевые рассолы и используется для минеральных ванн. Эту воду достают с 750-метровой глубины. «По составу микроэлементов мы называем её живой водой. Оказывает благотворное действие на сосуды сердца, мозга, укрепляет сосудистые стенки. Плюс элементы брома помогают лечить стрессы и неврологические заболевания. Вода также благотворно действует на суставы, позвоночник», – уточнила главврач.

Питьевую минеральную воду добывают с глубины в 350 метров, её используют для лечения желудочно-кишечного тракта.

Топовые процедуры

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов считает, что нельзя не воспользоваться удобным расположением санатория. Он отметил, что можно приезжать из города, до обеда пройти необходимые процедуры и полноценно заниматься трудовой деятельностью в городе после них. Такую программу заботы о здоровье он выработал для себя, чтобы не покидать надолго рабочие обязанности.

«Черёха» помимо водолечения предлагает широкий спектр процедур: парафиноозокеритотерапию, ингаляции, лечебный массаж, гидромассаж, аэрофитотерапию, фитобар, физиотерапию (светоэлектролечение, лазеротерапия, магнитотерапия), психотерапию, сухие углекислые ванны, лечебную физкультуру, терренкур, лимфодреннаж, оксигенотерапию.

Как пояснила Елена Прокопенко, сухие углекислые ванны – это универсальная базовая процедура. Воздействие диоксидом углерода на организм способствует повышению уровня кислорода в крови, улучшает микроциркуляцию крови, повышает защитные функции организма, улучшает питание тканей и органов, уменьшает уровень холестерина, нормализует обмен веществ. В результате процедуры укрепляется иммунитет, увеличивается работоспособность, стрессоустойчивость.

А в комнате релакса проживающие расслабляются, вдыхая ароматы биологически активных трав под умиротворяющую музыку. Коктейли ароматов составляются по заранее составленным рецептам – они могут быть противовирусными, противокашлевыми, успокоительными и даже тонизирующими.

С полным спектром процедур можно ознакомиться на сайте санатория.

Кормят по-домашнему

В санатории трёхразовое питание, для больных диабетом - четырёхразовое. С учётом кардиологического профиля санатория, пища – гипохолестириновая, то есть питание высокобелковое, что важно для сердечно-сосудистых патологий. Подают блюда русской кухни.

«Что интересно, пища низкокалорийна, поскольку у нас готовят на профессиональном поварском оборудовании — пароконвектомате. Тем, кто активно лечится, занимается физкультурой и терренкуром, посещает процедуры, необходимо много энергии. Стараемся составлять меню достаточно плотным и разнообразным. У наших отдыхающих уже через неделю уменьшается одышка, возвращается здоровый цвет лица», – поделилась наблюдениями диетсестра Ольга Куваева.

Бар здоровья

Добавляют сил отдыхающим также кислородный коктейль по утрам и фиточай по вечерам.

Оздоравливающий коктейль в санатории делают на яблочно-виноградном соке. Калорий в одном стаканчике меньше, чем в кусочке хлеба, уверяет хозяйка чайной комнаты Валентина Родионова.

«Кислородный коктейль — питание для сердечной мышцы, для легких и для бронхов, профилактика простудных заболеваний, улучшение работы иммунной системы, благодаря ему убиваются болезнетворные микроорганизмы, происходит общее оздоровление организма. Стаканчик кислородного коктейля равносилен прогулке по сосновому лесу в течение часа», – подчеркнула она.

Чай на травах рекомендуют проживающим выпивать вечером, он обладает седативными свойствами, нормализует давление, успокаивает нервную систему, улучшает режим сна.

С таким питанием и после таких процедур сил становится больше. Вечером отдыхающие с удовольствием посещают танцы и кинопоказы полюбившихся фильмов. Гостям также предлагают и насыщенную культурную программу: очные и виртуальные экскурсии, концерты и вечера отдыха, спортивные активности.

«Я здесь не в первый раз, когда имею возможность, с удовольствием приезжаю. Хочется отметить доброжелательное отношение всего персонала. Обслуживание на высшем уровне. Такой физкультуры как здесь, нигде не встречала. Задышало всё тело. Думаю, попала бы раньше, и ногу бы сохранила. А культработники — слов нет. Говорила, что не танцую сначала, а потом затанцевала», – поделилась впечатлениями одна из отдыхающих Людмила.

В санатории уверены, что основными секретами многолетней любви постоянных клиентов являются индивидуальный подход к каждому пациенту, где отдыхающие не сидят в очередях, а имеют возможность пройти необходимые процедуры без потери времени, а также демократичный ценник. А ведь среди гостей «Черёхи» есть рекордсмены, которые приезжают сюда и в 15-й раз.

Санаторий «Черёха» расположен в Пскове на улице Санаторной, 3. Ознакомиться с бонусной и скидочной программами, забронировать определённые даты для отдыха можно на сайте учреждения. Горячая линия: 8 800 550 60 03.

Мария Королёва