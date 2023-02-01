Общество

Блошиный рынок в Пскове планируют открыть весной

Блошиный рынок на территории Центра туризма и творческих индустрий в Пскове планируют возобновить с весны. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Рынок ориентирован на продажу устаревших вещей, предметов искусства, быта, посуды, одежды и иной всячины, которая может представлять интерес не только для обычных людей, желающих приобрести что-то необычное, но и для коллекционеров антиквариата и различных тематических собраний», - отметил Борис Елкин.

Он напомнил, что впервые блошиный рынок на территории Центра туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, 4 организовали в 2022 году. В 2023 году, по его словам, планируется проводить блошиный рынок в весенне-летний сезон и период ранней осени, ориентировочно раз в неделю.

Всю интересующую информацию можно получить по телефону: +7(8112) 29-01-01.