Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
за присоединение Псковского района
Газ в быту
Политические итоги-2022
Для здоровья трудящихся
100 псковских миллионеров
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
Догазификация курс на ускорение
Цифровая гигиена для детей
показания электросчетчиков
в Кремль платно
 
 
 
ещё Общество 01.02.2023 11:121 Уйти после 9-го или остаться: советы псковским выпускникам и их родителям 01.02.2023 15:190 Владимир Кузь: Объединять Псков и часть района нужно в пределах объездной дороги 01.02.2023 14:590 «PROПРАВО»: Как бороться с буллингом? ВИДЕО 01.02.2023 14:580 Началось строительство сетей для догазификации деревни Лесицко Печорского района 01.02.2023 14:500 Официального представителя главного туристического конкурса страны выберут в Псковской области 01.02.2023 14:440 Более 550 псковских студентов проходят целевое обучение по медицинским программам высшего образования
 
 
 
Самое популярное 25.01.2023 12:412 Вакханалия у проруби 29.01.2023 22:520 Губернатор сообщил о гибели в ходе спецоперации ещё пяти псковских военнослужащих 28.01.2023 13:530 Ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 25.01.2023 16:551 Человек выпал с 14-го этажа в Пскове 26.01.2023 09:460 Врачи борются за жизнь упавшего с 14-го этажа псковича
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Блошиный рынок в Пскове планируют открыть весной

01.02.2023 14:28|ПсковКомментариев: 0

Блошиный рынок на территории Центра туризма и творческих индустрий в Пскове планируют возобновить с весны. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Рынок ориентирован на продажу устаревших вещей, предметов искусства, быта, посуды, одежды и иной всячины, которая может представлять интерес не только для обычных людей, желающих приобрести что-то необычное, но и для коллекционеров антиквариата и различных тематических собраний», - отметил Борис Елкин. 

Он напомнил, что впервые блошиный рынок на территории Центра туризма и творческих индустрий на улице Георгиевской, 4 организовали в 2022 году. В 2023 году, по его словам, планируется проводить блошиный рынок в весенне-летний сезон и период ранней осени, ориентировочно раз в неделю.

Всю интересующую информацию можно получить по телефону: +7(8112) 29-01-01.

Теги: #псков #блошиный рынок
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли присоединение части Псковского района к областному центру?
В опросе приняло участие 85 человек
01.02.2023, 15:190 Владимир Кузь: Объединять Псков и часть района нужно в пределах объездной дороги 01.02.2023, 15:160 Картина Петрова-Водкина «Две» вернулась в Псков с московской выставки 01.02.2023, 15:120 Около 5 тысяч детей изучают шахматы в Псковской области 01.02.2023, 15:080 Пьяный пскович ударил мать скалкой по голове за отказ приготовить яичницу
01.02.2023, 14:590 «PROПРАВО»: Как бороться с буллингом? ВИДЕО 01.02.2023, 14:580 Началось строительство сетей для догазификации деревни Лесицко Печорского района 01.02.2023, 14:530 Все христиане немного баптисты – пресвитер псковской церкви 01.02.2023, 14:500 Официального представителя главного туристического конкурса страны выберут в Псковской области
01.02.2023, 14:440 Более 550 псковских студентов проходят целевое обучение по медицинским программам высшего образования 01.02.2023, 14:380 Чем нельзя запивать таблетки, объяснила терапевт 01.02.2023, 14:280 Блошиный рынок в Пскове планируют открыть весной 01.02.2023, 14:250 «Анализируй этно»: Русский - не обязательно православный. ВИДЕО
01.02.2023, 14:240 Представители завода «Титан-Полимер» войдут в состав бизнес-миссий Центра поддержки экспорта Псковской области 01.02.2023, 14:210 Открыта регистрация на Чемпионат города Пскова по хоккею 01.02.2023, 14:170 Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство экотехнопарка в Псковской области 01.02.2023, 14:090 Компания «РЖД» за год пополнила бюджет Псковской области на 583 млн рублей
01.02.2023, 14:050 Работу указа о частичной мобилизации прокомментировал Дмитрий Шахов 01.02.2023, 13:570 Сколько в Пскове баптистов, рассказал пресвитер церкви евангельских христиан 01.02.2023, 13:490 Мужчину задержали за кражу спиртных напитков в магазине в Великих Луках 01.02.2023, 13:480 Освещение появится на дорогах в трёх псковских деревнях благодаря прокуратуре
01.02.2023, 13:430 Гулявшего на Красной площади теленка направили в центр реабилитации 01.02.2023, 13:350 Почти пять тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом в Псковской области за неделю 01.02.2023, 13:330 Структура жалоб псковичей к уполномоченному по правам человека изменилась в 2022 году 01.02.2023, 13:290 Премьерный показ фильма режиссёра-дебютанта из Пскова прошёл в Красноярске
01.02.2023, 13:260 «Михайловское» завершает приём заявок на участие в чтениях памяти Гейченко 01.02.2023, 13:200 Около 670 тонн ТКО вывезли за год из псковских военных городков 01.02.2023, 13:121 Пресвитер Юрий Алексеев назвал основной принцип евангельских христиан-баптистов 01.02.2023, 13:080 МТС запустила собственный сервис бесконтактной оплаты телефоном
01.02.2023, 13:030 Вкладыши Turbo продают псковичи за тысячу рублей 01.02.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Шаховым 01.02.2023, 13:010 Яркую комету могут разглядеть жители Северо-Запада России 01.02.2023, 12:560 Акция на сметану и творог от «Прасковьи Молочковой» действует в псковских «Магнитах»
01.02.2023, 12:550 Названа самая популярная модель на вторичном рынке смартфонов 01.02.2023, 12:530 За профессионализм и внимание поблагодарила псковичка лечащих врачей 01.02.2023, 12:510 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о вере в миражи 01.02.2023, 12:460 Трое бездомных попались на краже в Великих Луках
01.02.2023, 12:370 Ещё 20 жителей Псковской области заразились коронавирусом 01.02.2023, 12:353 Закон об оскорблении чувств верующих вызывает у меня улыбку – псковский баптист 01.02.2023, 12:320 Собаки во дворе дома №4а на улице Индустриальной в Пскове неагрессивны - зоозащитница 01.02.2023, 12:260 Росфинмониторинг предупредил о росте числа мошеннических звонков
01.02.2023, 12:130 Псковички вошли в топ-10 по стране по покупке противозачаточных средств 01.02.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно» 01.02.2023, 12:010 «СитиИнвестГрупп»: Эвакуатор вывез 15 автомобилей нарушителей парковки в Пскове в январе 01.02.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 февраля
01.02.2023, 11:530 Назначен начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области 01.02.2023, 11:460 Кафе-столовая открылась на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 1 февраля 01.02.2023, 11:340 Эсеры примут участие в досрочных выборах главы Пустошкинского района 01.02.2023, 11:330 Трое безработных обокрали дачу в Себежском районе
01.02.2023, 11:240 Из-за болезней детей в Псковской области закрыты 19 классов и одна школа 01.02.2023, 11:220 Совфед одобрил закон о публикации обезличенных деклараций парламентариев 01.02.2023, 11:121 Уйти после 9-го или остаться: советы псковским выпускникам и их родителям 01.02.2023, 11:100 Денис Иванов поблагодарил главу города Пскова за продление автобусного маршрута №51
01.02.2023, 10:536 Матвиенко предложила наложить временный мораторий на закон о госзакупках 01.02.2023, 10:510 Данные о госдолге регионов России обнародовал Минфин 01.02.2023, 10:470 «Увидеть Бухлю хоть одним глазком»: на прогулку с выдрой приглашают псковичей 01.02.2023, 10:420 «Собственной персоной»: Дмитрий Шахов об итогах работы по защите прав граждан в 2022 году
01.02.2023, 10:380 Петербуржцы пережили самый мрачный январь за 30 лет 01.02.2023, 10:350 Школьник пострадал в результате ДТП в Псковском районе 01.02.2023, 10:280 Путин снял Аверьянова с поста первого заместителя секретаря Совбеза 01.02.2023, 10:240 «Анализируй этно»: Русский - не обязательно православный
01.02.2023, 10:160 Музей-усадьбу народа сето в Сигово закроют для посетителей 2 февраля 01.02.2023, 10:140 Более 20 спектаклей покажут на сцене Псковского драмтеатра в марте 01.02.2023, 10:050 Председатель Псковского облсовпрофа встретился с представителями Горводоканала 01.02.2023, 10:022 Гражданка США задержана за выгул теленка на Красной площади
01.02.2023, 10:000 Музейное – детям 01.02.2023, 09:590 Пскович предстанет перед судом за убийство 22-летней давности 01.02.2023, 09:500 Как защитить свои авторские права и не нарушить чужие, расскажут псковичам 01.02.2023, 09:400 «Эфиопские авиалинии» увеличат число рейсов в Россию
01.02.2023, 09:340 Тройное ДТП произошло на трассе Псков - Гдов, есть пострадавшие 01.02.2023, 09:290 Названа дата выхода нового романа Харуки Мураками 01.02.2023, 09:152 Школьников хотят научить реагировать на фейки в Сети 01.02.2023, 09:000 Расходы российского бизнеса за девять месяцев 2022 года выросли на 12%
01.02.2023, 08:420 Автомобиль Volkswagen горел в Псковском районе 01.02.2023, 08:293 В России предлагают штрафовать за выброс окурков в неположенных местах 01.02.2023, 08:130 Трехлетняя девочка зацепилась шарфом за горку в российском детсаду и умерла 01.02.2023, 07:550 Европейская Россия останется в зоне положительной температурной аномалии в феврале
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru