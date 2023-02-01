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Общество

Архитектурная экспедиция по «перезагрузке» малых городов и сел пройдет в Псковской области

01.02.2023 15:34|ПсковКомментариев: 0

Первое мероприятие проекта «Архитектурная экспедиция», направленного на вовлечение молодых архитекторов в развитие малых городов и сел региона, стартует в Псковской области 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.  

«Архитектурная экспедиция» проходит в рамках регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий», который реализуется по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Около 50 молодых архитекторов Московского архитектурного института под руководством 12 кураторов при участии псковских архитекторов разработают концептуальные проекты развития объектов различных типов на территории муниципальных образований региона.

Локациями были выбраны города Порхов, Печоры, Гдов, село Середка и рабочий поселок Палкино.

Команды архитекторов разработают предложения для объектов по архитектурному образу, потенциальному экономическому профилю, функциональному использованию, и объемно-планировочным решениям объектов. Главная цель — редевелопмент и восстановление объектов, создание новых комфортных и необходимых для жизни, работы и отдыха пространств.

Разработанные проекты помогут администрациям выбранных локаций при подготовке заявок для участия в государственных программах РФ с целью получения финансирования, а также при формировании технических заданий на проектирование инфраструктурных объектов.

Организаторы проекта - Фонд инвестиционного развития Псковской области, Московский архитектурный институт (государственная академия) при поддержке АНО «Креативная экономика». Партнеры проекта: комитет по культуре Псковской области, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Теги: #архитектура
Источник: Псковская Лента Новостей
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