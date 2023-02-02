Общество

Председатель Псковского облсовпрофа призвал коллег по достоинству оценивать молодежь

Первый слет работающей молодежи состоялся в Волгоградском облсовпрофе 1 февраля, в преддверии 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. К работе круглого стола подключились представители Краснодарского края, Ростовской и Самарской областей, а также Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Псковское профобъединение приняло участие в видеоконференции – круглом столе «Роль современной молодёжи в развитии страны».

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов выступил с приветственным словом и поздравил всех присутствующих с 80-й годовщиной Сталинградской битвы.

«Мы на Псковской земле, как никто другой понимаем, что такое подвиг. Что такое борьба за свою Родину. У нас с вами очень много общего, с Волгоградской землей. Я рад, что нас с вами свела судьба, свели профсоюзы. Наше сотрудничество только углубляется и совершенствуется, общие мероприятия мы проводим, и вы знаете, что у нас, в Пскове, планируется и уже в марте месяце пройдет II форум работающей молодежи. Сегодня, как никогда, нужно дать понять работающему человеку, молодежи, что они важны, что они нужны, по достоинству их оценивать», - выступил Игорь Иванов.