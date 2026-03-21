Псковская область вошла в десятку лучших регионов по эффективности молодежной политики

По итогам ежегодного мониторинга эффективности регионов в сфере молодежной политики, проведенного Росмолодежью, Псковская область поднялась на три позиции и вошла в десятку субъектов с численностью молодежи до 200 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, этот результат стал итогом системной, слаженной работы команды региона по многим направлениям.

Среди наиболее значимых достижений:

Получение статуса Ресурсного центра «добро.рф» в Псковской области;

Победа в федеральной программе «Регион для молодых»: как результат – в Великих Луках строится Молодёжный центр «Родина»;

Открытие арт-резиденции «Таврида.Арт» на базе Лофта;

Работа Псковского регионального международного корпуса 80-летия Победы,

Реализация проекта «Больше, чем путешествие»,

Деятельность Международного клуба дружбы, чьи мероприятия посетили представители 51 страны мира.

Все эти инициативы реализуются при значительной федеральной поддержке по линии президентского национального проекта «Молодежь и дети».