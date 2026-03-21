Псковская область вошла в десятку лучших регионов по эффективности молодежной политики

По итогам ежегодного мониторинга эффективности регионов в сфере молодежной политики, проведенного Росмолодежью, Псковская область поднялась на три позиции и вошла в десятку субъектов с численностью молодежи до 200 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Григорий Гуров / Telegram

Как отметил губернатор, этот результат стал итогом системной, слаженной работы команды региона по многим направлениям.

Среди наиболее значимых достижений:

  • Получение статуса Ресурсного центра «добро.рф» в Псковской области;
  • Победа в федеральной программе «Регион для молодых»: как результат – в Великих Луках строится Молодёжный центр «Родина»;
  • Открытие арт-резиденции «Таврида.Арт» на базе Лофта;
  • Работа Псковского регионального международного корпуса 80-летия Победы,
  • Реализация проекта «Больше, чем путешествие»,
  • Деятельность Международного клуба дружбы, чьи мероприятия посетили представители 51 страны мира.

Все эти инициативы реализуются при значительной федеральной поддержке по линии президентского национального проекта «Молодежь и дети».

«Пусть у наших активных ребят будет еще больше возможностей, ярких побед и интересных проектов, которые помогают раскрывать потенциал», — подчеркнул глава региона.
