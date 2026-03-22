О новых правилах рассрочки с 1 апреля рассказала юрист

Банк России с 1 апреля будет вести реестр операторов-сервисов рассрочки, после попадания в который компания получит право предоставлять рассрочку покупателям, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В соответствии с новым законом Банком России будет вестись реестр операторов сервисов рассрочки, только с момента внесения в который компания-оператор будет наделена правом предоставлять рассрочку покупателям. Вводится предельный размер неустойки, который не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности пользователя сервиса», - сообщил он.

При этом в законе есть и ограничения для покупателей.

«Закон поэтапно ограничил максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года четыре месяца. Ну, и нужно иметь в виду, что закон не будет распространяться на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года», - пояснил Хаминский.

До принятия нового закона финансовые посредники не заключали с покупателем договор потребительского кредита и их услуги не попадали под регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств, пишут РИА Новости.

«Законодатель новым законом в первую очередь хочет предотвратить рост закредитованности населения, а также повысить информированность покупателей о реальной стоимости рассрочки и об ответственности, и санкциях за нарушение сроков оплаты», - заключил юрист.