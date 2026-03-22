 
Общество

О новых правилах рассрочки с 1 апреля рассказала юрист

0

Банк России с 1 апреля будет вести реестр операторов-сервисов рассрочки, после попадания в который компания получит право предоставлять рассрочку покупателям, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В соответствии с новым законом Банком России будет вестись реестр операторов сервисов рассрочки, только с момента внесения в который компания-оператор будет наделена правом предоставлять рассрочку покупателям. Вводится предельный размер неустойки, который не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности пользователя сервиса», - сообщил он.

При этом в законе есть и ограничения для покупателей.

«Закон поэтапно ограничил максимальный период беспроцентной рассрочки: с 1 апреля 2026 года он составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года четыре месяца. Ну, и нужно иметь в виду, что закон не будет распространяться на договоры, заключенные до 1 апреля 2026 года», - пояснил Хаминский.

До принятия нового закона финансовые посредники не заключали с покупателем договор потребительского кредита и их услуги не попадали под регулирование, направленное на защиту прав граждан при возникновении у них заемных обязательств, пишут РИА Новости

«Законодатель новым законом в первую очередь хочет предотвратить рост закредитованности населения, а также повысить информированность покупателей о реальной стоимости рассрочки и об ответственности, и санкциях за нарушение сроков оплаты», - заключил юрист.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026