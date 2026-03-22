Псковская городская Дума празднует 30-летний юбилей

30 лет назад, 22 марта 1996 года, прошла первая сессия Псковской городской Думы. Тогда был заложен фундамент местного самоуправления, который и по сей день служит опорой для развития нашего города. Об этом рассказали в сообществе ВКонтакте Псковской городской Думы.

18 февраля 1996 года псковичи активно участвовали в первых выборах, где более 40% избирателей отдали свои голоса за 17 депутатов, избранных по одномандатным округам. Это были люди самых разных профессий: предприниматели, педагоги, медики, военные, работники ЖКХ и представители партийных структур. Всех их объединяло стремление к развитию Пскова.

22 марта 1996 года состоялась первая сессия Псковской городской Думы. Тайным голосованием председателем был избран Виктор Асадчий, директор предприятия «Псков-Лада». Именно тогда были приняты важнейшие документы: Регламент Думы и Устав города Пскова.

«Несмотря на то, что первый созыв проработал всего два года, его вклад в историю Пскова очень значим. 26 сессий, 580 принятых решений - за этими цифрами стоят судьбоносные шаги, которые определили вектор развития города на долгие годы вперёд. Первый созыв стал настоящим флагманом, задавшим курс, по которому движутся все последующие созывы. Они проложили дорогу, установили стандарты и показали пример ответственного служения городу и его жителям», - отметили в Псковской городской Думе.

Сегодня Псковская городская Дума продолжает свою работу уже в седьмом под руководством Александра Гончаренко. Депутаты с глубоким уважением вспоминают тех, кто стоял у истоков, и поздравляют всех, кто входил в состав шести предыдущих созывов.

«С праздником, дорогие депутаты всех семи созывов! Пусть наш город продолжает развиваться и процветать на благо всех псковичей! Спасибо вам, уважаемые депутаты, за ваш труд, за вашу смелость и истинное служение городу!» - поздравил Александр Гончаренко.