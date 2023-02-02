Общество

На заводе «Титан-Полимер» назначен новый генеральный директор

На заводе «Титан-Полимер» назначен новый генеральный директор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, в декабре 2022 года с участием президента России Владимира Путина состоялось торжественное открытие производства БОПЭТ-пленок на заводе «Титан-Полимер». Сейчас на предприятии идет работа по налаживанию производственного процесса и обеспечению стабильного выпуска продукции. Для ведения этой операционной деятельности совет директоров ООО «Титан-Полимер» пригласил на должность генерального директора Неретина Кирилла Анатольевича.

Герман Петрушко, возглавлявший завод с 2018 года, переходит на выполнение других – стратегических задач. Речь идет о проектах развития новых продуктов в рамках технологической цепочки. Переход Германа Львовича к этой работе с учетом его профессионального опыта позволит ГК «Титан» повысить эффективность бизнеса, ускорить работу по ряду важных направлений.

«Я сосредоточу свои усилия на развитии полимерного производства, то есть на создании новых материалов. В нынешних непростых экономических условиях работа над этими проектами позволит мне принести большую пользу для Группы компаний "Титан"», - сказал Герман Петрушко. - Я благодарен коллективу завода "Титан-Полимер" за профессионализм и неравнодушное отношение к своей работе».

Трудовая деятельность Кирилла Неретина связана с компаниями по выпуску полимеров. Он прошел карьерный путь от рядового специалиста до генерального директора российского предприятия, специализирующегося на выпуске БОПЭТ-пленок. Имеет большой опыт успешного руководства промышленным предприятием.

«Передо мной поставлены серьезные задачи – вывод производства БОПЭТ-пленок на полную проектную мощность, поиск новых партнеров и развитие сегментов рынка для расширения реализации БОПЭТ-пленок, реализация проекта по выпуску ПЭТ-гранул, а также вывод компании на новый производственный уровень развития. – прокомментировал Кирилл Неретин. – Для меня большая честь возглавить такое современное и мощное предприятие. Я благодарен коллективу во главе с Германом Львовичем Петрушко за проделанную ими колоссальную работу».