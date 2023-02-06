Общество

Число коррупционных преступлений снизилось в Псковской области

1 358 нарушений законодательства о противодействии коррупции выявили в Псковской области в 2022 году, в 2021 году этот показатель был на отметке в 1 566 нарушений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В целях устранения выявленных нарушений принесено 247 протестов, в суды направлено 29 исковых заявлений, внесено 298 представлений, к дисциплинарной ответственности привлекли 485 человек, к административной ответственности - 33 человека. Объявлено 5 предостережений о недопустимости нарушений закона, в следственные органы направлено 13 материалов в порядке пункта 2 часть 2 статьи 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых возбудили 11 уголовных дел.

«Число иных мер прокурорского реагирования, в целом, сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года. Изменение показателей носит не систематический, а разовый характер, негативным образом на состояние законности не влияет. В основном прокурорами выявлялись нарушения антикоррупционного законодательства при предоставлении установленными категориями лиц сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера», - прокомментировали статистику в прокуратуре.