Михаил Каратыш возглавил «Центр информационных систем Псковской области»

Михаил Каратыш возглавил ГБУ Псковской области «Центр информационных систем Псковской области» (ГБУ ПО ЦИС ПО). Как сообщается в выписке из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с 6 октября он исполняет обязанности директора организации.

Михаил Каратыш — ветеран специальной военной операции, гвардии подполковник запаса, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища. В 2022–2024 годах выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике, в Харьковской области, на границе Белгородской области, где получил тяжёлое пулевое ранение. Во время службы в армии занимал должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона тактической группы.

Награждён Орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть», «За возвращение Крыма». В декабре 2025 года стал помощником губернатора Псковской области и занимался вопросами внутренней политики.

20 сентября 2026 года избран депутатом Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №9 (Новоржевский район, Островский район, Пушкиногорский район) от партии «Единая Россия».

Заместитель председателя комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Законодательного Собрания.

Ранее на протяжении нескольких лет в статусе исполняющего обязанности директора деятельностью ГБУ ПО ЦИС ПО руководила Елена Клевцова.

Учредителем ГБУ является правительство Псковской области. Основной вид деятельности организации - создание и использование баз данных и информационных ресурсов. Также занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий, разработкой компьютерного программного обеспечения, управлением компьютерным оборудованием, работой web-порталов.