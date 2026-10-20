Наиболее дефицитными в Псковской области оказались 11 профессий

Наиболее дефицитными в Псковской области этой осенью оказались 11 профессий, по которым hh.индекс составляет менее четырех активных резюме на вакансию, к таким выводам пришли аналитики платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru на основании анализа ситуации рынка труда за сентябрь 2026 года.

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Наиболее острый дефицит кадров наблюдается среди представителей рабочих специальностей, а также специалистов сферы торговли, общественного питания и доставки. hh.индекс отражает соотношение числа активных резюме к числу активных вакансий: чем ниже показатель, тем сложнее работодателям найти сотрудников.

Одной из наиболее дефицитных профессий в Псковской области по итогам сентября 2026 года является повар, в этот же разряд входят пекарь и кондитер. Их hh.индекс составляет 1,1. В сентябре 2026 года медианная предлагаемая зарплата составила 48 500 рублей, тогда как годом ранее — 40 тысяч рублей. Сейчас работодатели предлагают от 42 тысяч до 115 500 рублей.

На втором месте находятся администратор магазина и администратор торгового зала — на одну вакансию приходится 1,4 активного резюме. Медиана зарплатных предложений достигла 64 тысяч рублей против 46 200 рублей в сентябре 2025 года. Диапазон предлагаемых зарплат — 48 000–73 500 рублей.

Также дефицит наблюдается и среди продавцов-консультантов и продавцов-кассиров — hh.индекс также составляет 1,4. Медианная предлагаемая зарплата зафиксирована на уровне 47 600 рублей, год назад показатель составлял 42 тысячи рублей. Зарплатная вилка варьируется от 38 200 до 56 300 рублей.

Электромонтажник, электромонтер, техник-электрик входят в число востребованных специалистов с hh.индексом 1,5. По итогам сентября медиана зарплатных предложений составила 180 тысяч рублей по сравнению с 67 500 рублей за аналогичный период прошлого года. Работодатели предлагают от 72 800 до 207 900 рублей.

Еще одной редкой профессией является варщик — при hh.индексе 1,7 медианная предлагаемая зарплата достигла 295 тысяч рублей. Это самый высокий показатель среди дефицитных профессий Псковской области. В сентябре 2025 года медиана составляла 180 тысяч рублей. Зарплатные предложения находятся в диапазоне 106 000–390 000 рублей.

В эту же категорию входят слесарь и сантехник — на одну вакансию приходится 2 активных резюме. Медианная предлагаемая зарплата специалистов составила 112 500 рублей против 65 тысяч рублей годом ранее. Зарплатная вилка — от 55 700 до 220 тысяч рублей.

Профессия машинист также является дефицитной. Ее hh.индекс находится на уровне 2. В сентябре работодатели предлагали таким специалистам медианную зарплату в размере 162 500 рублей, в то время как в сентябре 2025 года показатель составлял 100 тысяч рублей. Диапазон зарплатных предложений — от 67 500 до 250 тысяч рублей.

hh.индекс вакансии курьера составил 2,3. Медиана зарплатных предложений зафиксирована на уровне 190 тысяч рублей по сравнению со 147 600 рублей в сентябре прошлого года. Соискатели могут рассчитывать на предложения от 152 800 до 192 900 рублей.

Разнорабочий — на одну вакансию приходится 2,4 активного резюме. Медианная предлагаемая зарплата достигла 128 100 рублей против 112 тысяч рублей годом ранее. Зарплатная вилка составляет 81 300–154 000 рублей.

hh.индекс торгового представителя зафиксирован на уровне 2,6. Медианная предлагаемая зарплата по итогам сентября составила 75 тысяч рублей, тогда как год назад — 80 тысяч рублей. Работодатели предлагают от 44 100 до 137 900 рублей.

Замыкают перечень дефицитных профессий региона с hh.индексом 3,4 операторы производственной линии и кочегар/оператор котельной . Медианная предлагаемая зарплата составляет 65 тысяч рублей против 60 тысяч рублей в сентябре 2025 года. Диапазон зарплатных предложений — от 45 000 до 200 тысяч рублей.