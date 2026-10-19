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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике оспы обезьян

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Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и мыть руки после контакта с людьми, прибывшими из стран с зарегистрированными случаями оспы обезьян. 

Роспотребнадзор информирует: во время зарубежных поездок гражданам следует избегать контактов с животными, которые могут быть носителями вируса, особенно с грызунами и приматами, и тщательно соблюдать правила личной гигиены. Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, загрязненными его биологическими жидкостями, а также материалами из очагов поражения.

«Если вы контактировали с людьми, прибывшими из стран, где зарегистрированы случаи заболевания, и почувствовали недомогание, соблюдайте основные меры профилактики: носите маску и мойте руки», - отметили в ведомстве.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией и увеличением лимфатических узлов, за которыми следует распространение сыпи. Сначала появляются пятна, затем они превращаются в пузырьки. После их вскрытия образуются язвы, которые заживают с образованием корочек. Когда корочки отпадают, могут оставаться рубцы. При легком течении заболевание обычно проходит самостоятельно и длится от 14 до 21 дня.

Напомним, ранее стало известно, что четверо жителей Санкт-Петербурга попали в больницу с оспой обезьян. 

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