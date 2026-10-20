Нестационарные торговые объекты в Пскове приведут к единому стилю до конца осени 2027 года

Работа по приведению вывесок и информационных конструкций к требованиям дизайн-кода практически завершена по всей Псковской области, доложила в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым руководитель управления муниципального развития Елена Тимашова. Об этом сообщил глава региона в своем канале в мессенджере Мах.

Видео: Михаил Ведерников / Мах

По итогам контрольной проверки задачу выполнили почти все муниципалитеты. Установленному дизайн-коду пока не соответствуют всего три вывески в Себежском муниципальном округе.

Администрация Великих Лук после рейда очистила городское пространство от выцветших и рваных конструкций. Однако, все еще остается визуальный шум из-за хаотичного размещения даже легальных вывесок, в следствие чего Михаил Ведерников предложил изменить правовые акты и ввести типовой подход.

До 27 ноября 2027 года к единому стилю будут приведены нестационарные торговые объекты в Пскове, а затем этот опыт будет распространен на Усвяты, Опочку, Остров, Пушкинские Горы и Великие Луки.

К 1 марта в Пскове внедрят брендбук дизайна рекламных конструкций – администрация города уже разработала проект изменений в правила размещения билбордов и электронных экранов, и он успешно прошел согласование в Общественной палате.