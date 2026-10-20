День военного связиста в России, Международный день авиадиспетчера и Всемирный день ленивца отмечают сегодня

День военного связиста в России, Международный день повара, авиадиспетчера и пополнения запасов на зиму, Всемирный день борьбы с остеопорозом и ленивца отмечают сегодня, 20 октября.

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День военного связиста в России — профессиональный праздник специалистов, которые обеспечивают связь в зонах боевых действий. У даты есть исторические корни — именно в этот день в 1919 году приказом Революционного военного совета Республики были созданы первые подразделения связи в составе Рабоче-крестьянской Красной армии. В России праздник был учрежден в 2006 году указом президента в знак признания заслуг связистов в обеспечении обороны и безопасности страны. Этих специалистов часто называют «нервом армии», так как без их работы невозможны координация сил, передача разведданных и вызов огневой поддержки. В этот день военным связистам вручают награды и благодарят за службу.

Международный день повара появился в 2004 году. Его инициатор — Всемирная ассоциация шеф-поваров. С тех пор праздник получил широкую популярность. В этот день принято поздравлять мастеров кулинарного искусства, устраивать мастер-классы и кулинарные поединки.

Повар – одна из древнейших профессий. Наши предки начали готовить, когда научились использовать огонь и обрабатывать на нем мясо и корни.

Международный день авиадиспетчера — профессиональный праздник авиадиспетчеров — людей, которые управляют воздушным движением и обеспечивают безопасность полетов. В этот день в 1961 году была создана Международная федерация ассоциаций авиадиспетчеров. Эти специалисты выполняют важную работу — в их задачи входит не допустить столкновения самолетов, отправить при необходимости воздушное судно на запасной аэродром или вовремя помочь экипажу в аварийной ситуации. В работе авиадиспетчеров важны не только знания авиационных правил, но и психологическая устойчивость, ведь в критической ситуации самое важное — сохранить трезвый ум.

Всемирный день борьбы с остеопорозом установлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1997 году. В России его отмечают с 2005 года. Эту патологию часто называют «тихой эпидемией» или «хрупкой болезнью», так как она долгое время протекает без симптомов и обнаруживается уже после перелома.

Остеопороз занимает четвертое место в мире среди всех неинфекционных заболеваний, с греческого переводится как «хрупкая кость». Это заболевание, при котором снижается костная масса и нарушается структура костной ткани. В итоге даже при малейшей нагрузке человек может получить перелом.

Дата напоминает о важности заботы о здоровье костей на протяжении всей жизни, ранней профилактики и своевременной диагностике.

День пополнения запасов на зиму — отличный повод проверить, все ли готово к холодам: крупы, консервы, теплые вещи и, конечно, запасы варенья.

Всемирный день ленивца учредили по инициативе Фонда по охране и сохранению многообразия дикой природы, чтобы сберечь их ареал обитания и сохранить популяцию этих животных. Ленивцы — забавные животные, которые обитают в лесах Центральной и Южной Америки. Свое название получили из-за медлительности, пишет «Газета.ru».