Магнитная буря сегодня: опасные пятна встревожили ученых

Солнце заставляет следить за космической погодой: после недавних штормов внимание учёных привлекла группа опасных солнечных пятен. Закончилась ли передышка и чего ждать сегодня, 20 октября?

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После сильной недавней магнитной бури, которая добралась почти до уровня G2, предупреждения от ученых ИКИ РАН о новой солнечной активности звучат тревожно. Только мы выдохнули и перестали мучиться головными болями, как на поверхности звезды обнаружилась область, от которой можно ждать мощных вспышек.

Недавно Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН выделила группу пятен № 4551. Ей присвоили магнитную категорию Beta-Gamma-Delta, которую специалисты связали с высоким риском сильных вспышек. На момент публикации область находилась напротив Земли, поэтому возможные выбросы представляли особый интерес.

По данным за 18 октября, за сутки зарегистрировали пять вспышек класса C. Самая сильная достигла C3.7, ее максимум пришелся на 9:44. Событий классов M и X в этом списке нет. К 11:41 19 октября на сайте лаборатории были указаны ещё три вспышки класса C, самая мощная из них достигла C2.1.

Скриншот с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Во вторник ночные возмущения сохранятся. С 00:00 до 6:00 индекс Kp будет держаться около 4,3. Затем последует второй подъем: с 6:00 до 9:00 ожидается Kp 4,6, как и поздним вечером понедельника. После 9:00 расчет показывает постепенное ослабление. До полудня Kp составит примерно 3,7, затем с 12:00 до 21:00 будет удерживаться около трех. В конце суток возможен небольшой рост до Kp 3,3. Красных столбцов, соответствующих магнитной буре, на графике вторника нет. Вероятность магнитной бури вновь составляет 51%, но остальные доли меняются: возбужденному состоянию отводится 30%, спокойному 19%.

Скриншот с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По текущему расчету ученых ИКИ РАН самый напряженный отрезок начнется в 21:00 19 октября и продлится до 9:00 20 октября. Внутри него выделяются два пика: поздний вечер понедельника и раннее утро вторника, когда Kp приблизится к 4,6. После этого ожидается ослабление, а 21 октября основной график останется в зеленой зоне, пишет Life.ru.