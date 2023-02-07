Общество

Безопасность икры из пойманной псковичами щуки оценили в ветлаборатории

Щучью икру, безопасностью которой в социальных сетях интересовались псковские рыбаки, лучше не употреблять в пищу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Фото: «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» / «ВКонтакте»

«На фото, представленном в статье ПЛН "Вопрос знатокам", изображены ястыки щуки со скоплениями миксоспоридий (простейших) рода Henneguya. В икринках паразитируют вегетативные стадии (амебоиды), в других органах миксоспоридии могут образовывать желтоватые цисты. Миксоспоридиоз, вызванный данным видом возбудителя, отмечается у щук разного возраста. Поселяясь в репродуктивном органе, паразит нарушает его нормальную жизнедеятельность. При сильной инвазии возможна "паразитарная кастрация" рыб, если миксоспоридии поселяются на жабрах, то вызывают гипертрофию эпителия жаберных лепестков», - ответили в ветлаборатории на публикацию.

Специалисты отметили, что этот вид неопасен для человека, однако такая степень поражения резко снижает пищевую ценность икры, поэтому икру с такими поражениями в пищу употреблять не стоит.