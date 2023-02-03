Общество

«Вопрос знатокам»: псковичи опасаются за безопасность икры из пойманной щуки

Псковичи опасаются за безопасность икры из пойманной щуки. Фотографии внутренностей рыбы размещены в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» / «ВКонтакте»

«Вопрос знатокам: что это? Было найдено в щучьей икре», - рассказал автор публикации.

«Если не бедствуете, лучше выкинуть», - посоветовал в комментариях подписчик сообщества.

Еще один мужчина предположил, что на снимках - паразитарное заболевание дифиллоботриоз. «100% нельзя есть ни икру, ни рыбу. Домашним животным тоже нельзя давать», - порекомендовал он.

Ранее подписчики группы продемонстрировали свои конструкции для вяления рыбы в домашних условиях.