Средний уровень заболеваемости коронавирусом превышен в трёх районах Псковской области

Количество заболеваний новой коронавирусной инфекцией на пятой неделе 2023 года выросло на 65 случаев. Заболеваемость составила 23,86 на 100 тысяч населения (148 случаев), что ниже заболеваемости по РФ (40,09) в 1,7 раза, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.
По клинической форме в виде ОРВИ протекает 146 случаев, или 98,7 % от общего числа случаев, пневмония в виде 2 случаев, или 1,3 %. Среди заболевших на прошедшей неделе 9,5 % детей до 18 лет (14 человек) и 90,5 % взрослых.
Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в трех муниципальных образованиях: Плюсский (43,12 на 100 тысяч населения), Пушкиногорский (26,23) районы, Псков (51,57).
По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости отмечался в 10 муниципальных образованиях: Великолукский, Гдовский, Куньинский, Новоржевский, Печорский, Плюсский, Псковский, Себежский районы, Великие Луки. В 10 районах случаев не зарегистрировали.
За неделю специалисты выполнили 8350 исследований на COVID-19, охват тестированием составил 192,08 на 100 тысяч населения.