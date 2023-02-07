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Общество

Самый распространенный штамм гриппа в Псковской области назвал Роспотребнадзор

08.02.2023 14:36|ПсковКомментариев: 0

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области на пятой неделе 2023 года по сравнению с предыдущей выросла на 22,4 % и составила 98,82 на 10 тысяч населения, зарегистрирован 6061 случай. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

Заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 33,9 %. Недельные эпидпороги не превышены во всех возрастных группах, отметили в ведомстве.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 10 муниципальных образованиях: Стругокрасненский (153,6 на 10 тысяч населения), Пушкиногорский (122,7), Себежский (120,6), Палкинский (117,9), Красногородский (113,1), Невельский (107,7), Дновский (106,3), Порховский (106,2) районы, Великие Луки (134,0), Псков (120,2).

По результатам лабораторных исследований в рамках мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 66,7 %. Самым распространенным штаммом гриппа являлся грипп В – 83,3 %. Вирусы гриппа А(H1N1)pdm2009 составили 16,7 %. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены РС-вирусы, риновирусы.

Количество лиц с симптомами острых респираторных вирусных инфекций, нуждающихся в стационарном лечении, увеличилось за неделю на 23,4 % (58 человек, или 1,0 % от количества заболевших).

Теги: #грипп #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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