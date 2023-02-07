Общество

Жители Северо-Запада в 2022 году совершили безналичные платежи через Сбербанк на общую сумму почти 690 миллиардов рублей

В 2022 году на Северо-Западе объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил почти 690 миллиардов рублей. Это на 3% больше, чем в 2021 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В числе самых безналичных регионов – Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 407 миллиардов рублей), Архангельская область (45 миллиардов рублей), а также Калининградская и Вологодская области (по 44 миллиардов рублей на каждую).

Как и годом ранее, в 2022 году преобладают платежи за коммунальные услуги (231 миллиардов рублей), сотовую связь и телеком (90 миллиардов рублей).

Среди дистанционных каналов по-прежнему наиболее популярным остаётся онлайн-банк. Прирост объёма платежей через этот канал за прошлый год составил почти 496 миллиардов рублей. Это на 13% больше, чем в 2021 году.

Банкоматы и терминалы самообслуживания в прошлом году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты около 20 миллионов раз. Переводы через них составили по объёму почти 26 миллиардов рублей.