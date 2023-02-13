Общество

Учащиеся псковского СИЗО-1 узнали о последней дуэли Александра Пушкина

Классный час «Последняя дуэль» прошёл в учебно-консультационном пункте псковского следственного изолятора 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Учащиеся вспомнили известные произведения поэта и посмотрели фильм о его последней дуэли. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

Во второй части урока несовершеннолетние поговорили о хранителе эпохи имения семьи Пушкина - Семене Гейченко, которому 14 февраля исполнилось бы 120 лет и который половину своей жизни отдал селу Михайловское. Ученики прочли отрывки из новелл, собранных в книге Семена Гейченко «Птицы Михайловского», в котором автор пишет о любви поэта к птицам.

«В студенческие годы мне довелось встретиться с Семёном Степановичем Гейченко. Этот светлый, удивительно приветливый хранитель предано лелеял творчество поэта и оберегал угодья, где по тропинкам ходил поэт. Поразило его радушие и человеколюбие, он смотрел в глаза смерти на войне, но при этом не очерствел, а посвятил себя для сохранения бесценного края, где жил и творил великий поэт», - рассказала в ходе классного часа Наталья Нишанбаевна.

В завершении мероприятия участники зажгли свечи в память об Александре Пушкине и Семёне Гейченко.