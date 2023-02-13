Общество

Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных

Роскачество намерено исследовать подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции «Подарок новорожденному», сообщили в организации.

В рамках акции «Подарок новорожденному», действующей в ряде российских регионов, родители при рождении ребенка получают подарочный набор с вещами, необходимыми младенцу в первые месяцы жизни.

«Роскачество готово реализовать инициативу по мониторингу качества и безопасности подарков новорожденному. Важно, чтобы вещи, окружающие ребенка с первых дней жизни, были безопасны, удобны, функциональны. Потенциалом для наполнения подарка обладают российские предприятия легкой промышленности и индустрии детских товаров, в том числе ранее отмеченные российским знаком качества», - приводятся в сообщении слова замруководителя организации Елены Саратцевой, выступившей с данной инициативой.

По данным Роскачества, в 37 категориях товаров легкой промышленности отмечаются массовые несоответствия маркировки по составу и безопасности, в целом низкое качество продукции. Лидерами по несоответствиям являются именно товары для детей. Так, например, среди детской обуви из искусственной кожи, которая ранее была исследована организацией, 30% продукции оказалось с нарушением по индексу токсичности, пишет РИА Новости.

С предложением по контролю за качеством детских подарочных наборов выступила и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, в рамках проведения парламентского контроля выяснилось, что до недавнего времени в ряде регионов в подарочной коробке были импортные товары.

«Во многих регионах действует акция "Подарок новорожденному", когда родители при рождении ребенка получают подарочный набор с необходимым ребенку в первые месяцы его жизни. Помимо поддержки родителей, эта акция стимулирует развитие российского производства детских товаров, знакомит родителей с отечественными производителями... Ситуация регулируется на местах в ручном режиме, но мониторинг нужно продолжать», - заключила Буцкая, слова которой также приводятся в сообщении.