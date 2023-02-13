Общество

На создание передовой инженерной школы в Пскове направят 348 млн рублей

ПсковГУ получит 348,2 млн рублей на реализацию проекта Передовой инженерной школы в 2023 году, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Общий объем финансирования проекта «Передовые инженерные школы» в 2023 году составил свыше 10 млрд рублей, что в 4 раза больше прошлогодних показателей. Суммы грантов увеличились относительно короткого прошлогоднего отчетного периода: с июля по декабрь 2022 года объем финансирования насчитывал 2,5 млрд рублей.

Также были учтены корректировки программ развития «Передовых инженерных школ» в соответствии с новыми вызовами, требующими достижения больших результатов.

Ранее о проекте по созданию передовой инженерной школы доложил президенту Владимиру Путину министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании Совета по стратегическому развитию.