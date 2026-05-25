Как правильно помочь питомцу при укусе змеи, рассказал ветеринар

Ветеринар Евгений Цыпленков в понедельник, 25 мая, развеял популярные мифы о спасении питомцев после укусов змеи — от необходимости фотосъемки рептилии до содержимого аптечки, которая может спасти жизнь, когда до клиники далеко.

В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что совет фотографировать змею актуален не всегда. По его словам, например, в Подмосковье это не обязательно: если это не уж с характерными пятнами, значит, речь идет о гадюке. Однако в регионах с несколькими видами ядовитых змей снимок важен, так как сыворотка подбирается под конкретный яд.

Цыпленков подчеркнул, что главная ошибка владельцев — пытаться справиться самостоятельно или тянуть время. При укусе животное нужно как можно быстрее доставить к ветеринару, где есть противоядие, и специалисты смогут начать лечение.

Специалист добавил, что весной яд гадюк наиболее опасен, так как накапливается за зиму, а к осени его агрессивность снижается.

Также он отметил, что в отдаленных местах важно иметь специальную аптечку с противовоспалительными, антигистаминными препаратами и адреналином, поскольку действовать нужно немедленно, не дожидаясь распространения яда по организму.

