Общество

Почти 40% псковичей не уверены, что найдут работу в ближайшее время

55% соискателей из Псковской области в целом уверены, что в ближайшее время смогут найти работу (по России – 58%). По сравнению с прошлым годом доля таких уверенных в себе респондентов в регионе сократилась на 7%. По доле таких соискателей регион занял 49 место в стране, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы hh.ru.

Еще 36% местных жителей испытывают неуверенность относительно того, получится ли найти новую работу в ближайшем будущем (по России в целом таких также 36%). По сравнению с осенью 2022 года доля неуверенных в своих шансах на трудоустройство местных соискателей выросла на 6%. Остальные затруднились ответить.

Уверенность в том, что в скором времени удастся найти работу, больше всего испытывают представители профессиональных сфер «Продажи» (69% опрошенных), «Розничная торговля» (69%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (67%). И наоборот – неуверенные в своих шансах на быстрый поиск достойной работы соискатели чаще всего встречаются в сферах «Добыча сырья» (49% опрошенных), «Безопасность» (43%), «Искусство и масс-медиа» (43%), а также ИТ-специалисты (42%).

Среди основных причин почему местные жители не могут быстро найти работу, респонденты чаще всего называют «игнорирование компаниями-работодателей резюме кандидатов» (так заявили 50% опрошенных). Низкая зарплата тоже является демотивирующим фактором во время поиска работы (51%).

29% соискателей отталкивает от потенциального работодателя отсутствие информации о зарплате в вакансиях. Ещё 21% не устраивает местоположение компании и время, которое придется тратить на поездки на работу. 28% соискателей считают, их навыки не соответствуют требованиям работодателей, еще 10% заявили, что их знания устарели и они малоконкурентны. 25% соискателей опасаются отсева по возрасту.