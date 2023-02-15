Ещё 39 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 126 580. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
За сутки выздоровело 23 пациента, всего в регионе 124 280 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умерло 1963 жителя региона.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 41654/22
- Великие Луки – 18310/1
- Бежаницкий район – 1629/0
- Великолукский район – 2868/4
- Гдовский район – 2261/0
- Дедовичский район – 3112/0
- Дновский район – 1026/0
- Красногородский район – 1146/0
- Куньинский район – 1074/0
- Локнянский район – 1230/1
- Невельский район – 5692/0
- Новоржевский район – 1356/0
- Новосокольнический район – 3323/2
- Опочецкий район – 3856/0
- Островский район – 6113/0
- Палкинский район – 1284/0
- Печорский район – 3006/3
- Плюсский район – 1996/0
- Порховский район – 4577/0
- Псковский район – 9753/3
- Пустошкинский район – 1607/0
- Пушкиногорский район – 1823/1
- Пыталовский район – 1928/0
- Себежский район – 3024/2
- Стругокрасненский район – 2137/0
- Усвятский район – 749/0.