Общество

Ещё 39 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

Ещё 39 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 126 580. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

За сутки выздоровело 23 пациента, всего в регионе 124 280 человек избавились от COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировали, за период пандемии умерло 1963 жителя региона.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: