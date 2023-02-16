Похороны пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих состоялись в Псковской области

В Псковской области состоялись похороны военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
В регионе простились с гвардии старшим лейтенантом Александром Лисичкиным, гвардии сержантом Валерием Степаненко, гвардии сержантом Денисом Ивановым, гвардии младшим сержантом Олегом Дойниковым, рядовым Вадимом Бахтуровым.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам будет оказана помощь и поддержка. Вечная память нашим героям», - добавил глава региона.