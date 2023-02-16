Похороны пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих состоялись в Псковской области

Свидетелей драки на горе Соколихе разыскивают в Псковском районе

Шесть спортивных мероприятий пройдут в Пскове с 16 по 18 февраля

Двое граждан СНГ за деньги пытались провезти людей через границу в Псковской области

В России предложили сократить летние каникулы для школьников

Работников образовательных учреждений Пскова и Великих Лук проверят на наличие кишечных вирусов

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» - выпуск 250: шесть лет в прямом эфире

Тайник с валютой обнаружили в автомобиле на границе с Латвией в Псковской области

Подарки настоящим защитникам: что подарить любителю охоты, туризма и рыбалки в Пскове

Движение транспорта ограничили в проезде у дома №124 на улице Поземского в Пскове

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла в Псковской области